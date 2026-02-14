Pierbattista Pizzaballa in visita ad Arezzo: l'apprezzamento del presidente Giani

In occasione della visita ad Arezzo del Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso l’apprezzamento al Patriarca per l’impegno profuso per il raggiungimento della pace.
“Rivolgo un particolare apprezzamento al Patriarca latino di Gerusalemme per l’impegno a favore della pace il quale conosce bene la tragedia dei conflitti e gli effetti nelle vite di popoli lacerati da tensioni”.
Il Patriarca di Gerusalemme è stato oggi in visita ad Arezzo: prima a Rondine, Cittadella della pace, poi al convegno promosso da Diocesi, Rondine e Caritas diocesana nella Basilica di San Francesco.
Fonte: Regione Toscana
