Caos al pronto soccorso di Piombino: denunciato paziente 'molesto'

Cronaca Piombino
L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe andato in escandescenza per l'impazienza, disturbando il personale sanitario e impedendo le visite. Intervenuti i carabinieri per riportare la calma

I carabinieri hanno denunciato un 30enne per interruzione di pubblico servizio al pronto soccorso di Piombino.  Secondo quanto appreso, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si era recato ieri in ospedale per una visita medica. Una volta in sala d'attesa del triage, però, per l'impazienza avrebbe iniziato a comportarsi in modo aggressivo e molesto nei confronti del personale sanitario, ostacolando le normali attività.

Il personale, impossibilitato a proseguire le visite, ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno riportato la calma e permesso la ripresa regolare delle attività del pronto soccorso.

Per il 30enne è scattata la denuncia in stato di libertà.

