Rubò in una comunità per minori e picchiò l'educatrice, arrestato

Un 26enne è stato identificato dalla polizia di Firenze come responsabile di una rapina con lesioni a Sesto Fiorentino. Il giovane, di origini filippine, agì il 4 gennaio in una comunità educativa per minori in largo Biko. Adesso si trova ai domiciliari.

Il 26enne, dopo essersi introdotto nella struttura pur non essendo ospite, ha colpito con numerosi pugni al volto l’educatrice, ostruendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto e rubandole i telefoni, per evitare contatti con l’esterno. Prima di fuggire avrebbe rubato una cassaforte con dentro quattrocento euro circa e un cellulare. Per l’aggressione subita, la vittima ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.