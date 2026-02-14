Referendum Giustizia, le iniziative e i banchini del Comitato fiorentino per il No

Prosegue la campagna del Comitato fiorentino della Società civile per il No nel referendum sulla giustizia per spiegare le ragioni del rifiuto di una modifica costituzionale che, con la scusa di realizzare la "separazione delle carriere", in realtà indebolisce il CSM e quindi la cruciale separazione fra potere politico e giudiziario, bersaglio di tutte le cosiddette democrature.

Le adesioni di associazioni e partiti sono proseguite dalla costituzione del comitato fiorentino lo scorso 13 gennaio e si tengono iniziative su tutto il territorio, promosse da circoli, associazioni, sezioni di partito, semplici gruppi di cittadini.

Il 14 febbraio alle 18 torna Margherita Cassano che si confronterà con Mario Chiti a Pelago, all'Officina Sieve; lunedì 16 alle 21 l'avvocato Conte sarà all'SMS di Rifredi, mentre l'ex presidente della Corte d'appello Nencini e l'ex procuratore Deidda saranno a Pontassieve, nel palazzo comunale alle 18; i giudici Barbara Fabbrini e A. Nencini il 20 alle 21.00 a San Casciano, il 21 alle 17 il professor Cacopardo e l'avvocato Solimeno saranno alla Biblioteca comunale di Fiesole. Il 23 arriva Gherardo Colombo al Circolo di S. Bartolo a Cintoia alle 21; il 26 alle 21 parlano il professor De Siervo e altri saranno alla Casa del popolo di Settignano, mentre alla stessa ora Solimeno sarà a Barberino di Mugello. Il giorno dopo, 27 febbraio alle 19, Barbara Fabbrini e la professoressa Chiara Favilli sono al Circolo Arci 25 Aprile a Firenze. Altri eventi in preparazione per marzo fino all'iniziativa di chiusura il 20 marzo con ospiti da tutta Italia e il coinvolgimento delle varie realtà animatrici dei Comitati per il No, fra cui il Comitato degli Avvocati, il Comitato dei magistrati Giusto dire No, partiti e movimenti.

Inoltre gli attivisti del Comitato hanno promosso una fitta presenza di tavolini d'informazione in luoghi di ritrovo e di passaggio della città. L'elenco dei banchini con date e orari, assieme a materiale informativo e di propaganda, si può trovare su cdc-toscana.it e sulla pagina https://www.facebook.com/ReferendumGiustiziaFirenze

Comitato fiorentino della Società civile per il No nel referendum sulla giustizia

