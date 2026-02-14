La Misericordia di Fucecchio ha stipulato una nuova convenzione con il service delle Misericordie al fine di migliorare il servizio di onoranze funebri che già svolgeva da molti anni in convenzione con la Sife (attuale Serfam srl).

Dal primo gennaio 2026, infatti, chi vorrà usufruire del servizio potrà rivolgersi direttamente al numero 0571/20120 oppure recarsi direttamente in sede dove i volontari della Misericordia

prenderanno direttamente in carico la richiesta.

Pertanto, non dovrà essere chiamato il vecchio numero della ex convenzionata in quanto tale convenzione è cessata al 31.12.25.

Infine, sono previsti riduzioni sul costo dei servizi e sull’utilizzo della cappellina in favore dei confratelli della Misericordia e per tutti coloro che hanno rinnovato la tessera associativa.

Fonte: Misericordia di Fucecchio - Ufficio Stampa

