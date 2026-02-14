Rinnovato il servizio di onoranze funebri alla Misericordia di Fucecchio

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

La Misericordia di Fucecchio ha stipulato una nuova convenzione con il service delle Misericordie al fine di migliorare il servizio di onoranze funebri che già svolgeva da molti anni in convenzione con la Sife (attuale Serfam srl).

Dal primo gennaio 2026, infatti, chi vorrà usufruire del servizio potrà rivolgersi direttamente al numero 0571/20120 oppure recarsi direttamente in sede dove i volontari della Misericordia
prenderanno direttamente in carico la richiesta.

Pertanto, non dovrà essere chiamato il vecchio numero della ex convenzionata in quanto tale convenzione è cessata al 31.12.25.

Infine, sono previsti riduzioni sul costo dei servizi e sull’utilizzo della cappellina in favore dei confratelli della Misericordia e per tutti coloro che hanno rinnovato la tessera associativa.

Fonte: Misericordia di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
13 Febbraio 2026

Fucecchio, ripartono i lavori di messa in sicurezza dell'argine in via Battisti

Ripartono lunedì 16 febbraio i lavori del Genio Civile per la messa in sicurezza dell'argine su Via Battisti a Fucecchio, che sono stati fermati dalle piogge incessanti di questi giorni: [...]

Fucecchio
Attualità
13 Febbraio 2026
Galleno Fucecchio

Fucecchio, traffico pesante limitato lungo la SP 15: modifiche permanenti alla viabilità

Per migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’impatto del traffico pesante, sono state introdotte modifiche permanenti alla circolazione stradale nel centro abitato di Galleno, lungo la Strada Provinciale 15 Romana [...]

Fucecchio
Attualità
12 Febbraio 2026

Mark Kostabi porta Euphoria a Fucecchio: la mostra personale alla Galleria Greco Arte

La galleria Greco Arte è lieta di presentare EUPHORIA, la mostra personale di Mark Kostabi, che sarà inaugurata sabato 21 marzo 2026 alle ore 17:00 presso gli spazi espositivi di [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina