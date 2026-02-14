Rubano una bicicletta, arrestati tre minorenni

Tre minorenni di Prato sono stati arrestati per aver rapinato un uomo in bici. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri la mattina del 7 febbraio, i tre giovani sono stati sorpresi a bordo della bicicletta appena rubata.
I ladruncoli sono stati fermati in via Turchia. Nel corso del controllo due dei tre sono stati trovati con hashish, oltre a un orologio griffato, tutto nascosto. La merce è stata sequestrata, si indaga per risalire al conducente della bici.
Due minori hanno meno di sedici anni, l'altro diciassette: tutti e tre sono all'istituto minorile di Firenze.
