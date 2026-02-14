San Valentino a Signa, 45 coppie premiate per una vita insieme

Grande partecipazione e profonda emozione oggi pomeriggio a villa Castelletti Signa per la cerimonia dedicata alle coppie che hanno raggiunto importanti traguardi di vita matrimoniale, promossa dall’Amministrazione comunale in occasione di San Valentino.

Un’iniziativa che si conferma un appuntamento sentito e partecipato dalla comunità, capace di trasformare il giorno più romantico dell’anno in un omaggio concreto all’amore che resiste al tempo.

Sono state 45 le coppie premiate nel corso dell’evento: 15 hanno festeggiato le nozze d’argento, 18 quelle d’oro, 8 coppie hanno raggiunto i 60 anni di matrimonio, una coppia ha celebrato 66 anni di unione, una coppia 67 anni, una 69 anni e una coppia ha tagliato lo straordinario traguardo dei 70 anni insieme.

Un patrimonio di storie, ricordi e valori che rappresenta un esempio prezioso per le giovani generazioni e per l’intera comunità.

La giornata si é aperta, già in mattinata, con un momento particolarmente significativo: la consegna dell’encomio per i 70 anni di matrimonio ad Angelo Salanitro e Carmela Neri, impossibilitati a partecipare alla cerimonia pomeridiana a Villa Castelletti per motivi di età.

Nel breve tempo trascorso insieme presso il loro domicilio, i due coniugi sono rimasti mano nella mano, offrendo un’immagine intensa e autentica di settant’anni di vita condivisa, fatta di rispetto, pazienza e dedizione reciproca.

Un gesto semplice ma potente, che proprio nel giorno di San Valentino ha assunto un significato ancora più profondo, ricordando come l’amore sia una scelta quotidiana che si rinnova nel tempo.

Nel corso della cerimonia pomeridiana, poi, dopo i saluti di Luca Allegri, il sindaco Giampiero Fossi ha consegnato a ciascuna coppia una pergamena celebrativa.

Le testimonianze e i racconti emersi hanno restituito il senso autentico dell’iniziativa: riconoscere pubblicamente chi, con il proprio percorso di vita, incarna valori fondamentali come la fedeltà, la solidarietà e la capacità di affrontare insieme le difficoltà.

L’Amministrazione comunale ha così rinnovato il proprio impegno nel valorizzare questi traguardi, considerandoli momenti collettivi di identità e coesione. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di custodire e coltivare ogni giorno il valore dell’amore, nelle relazioni personali e nei piccoli gesti quotidiani, consapevoli che ogni atto di cura e attenzione contribuisca a rafforzare il tessuto della comunità.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio stampa

