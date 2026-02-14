Sanzioni per pubblicità abusive a Fucecchio: FI e FdI chiedono chiarimenti e revisione regolamenti

Politica e Opinioni Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

"In questi giorni numerosi commercianti Fucecchiesi si sono visti recapitare pesanti sanzioni per presunte pubblicità abusive. Nel merito ci riferiscono che sono state emesse sanzioni anche per confezioni, scatole e imballaggi esposti nelle vetrine riferite ai brand commercializzati.

Ci sembra quantomeno opinabile, che una scatola di una prodotto esposto all'interno delle vetrine possa essere assimilato ad una insegna o manifesto pubblicitario. 

L'amministrazione comunale competente in materia di pubblicità, ha infatti redatto Regolamento e Tariffe comunali; non può scaricare le colpe nei confronti della società a cui ha affidato il servizio; piuttosto dovrebbe fare autocritica sui modi in cui vengono applicati i regolamenti, nessun sopralluogo preventivo con avviso o confronto con i commercianti, ma solo una sterile sanzione che triplica l'importo della presunta pubblicità omessa.

Fermo restando il rispetto dei regolamenti e dell'operato dei soggetti coinvolti, ci schieriamo dalla parte di chi vuole fare impresa e investire a Fucecchio, di chi già vi opera e contribuisce con la propria attività alla vitalità ed al decoro del nostro centro.

Ricordiamo come ormai da anni e riproposto anche nelle discussioni relative agli ultimi due bilanci presentati dall'attuale amministrazione, abbiamo fatto osservare una iniquità di tariffe sulle zone, a discapito degli esercenti del centro che sostengono per volontà amministrativa tariffe superiori del 50% e definite dal regolamento stesso come “speciali”, come se operassero in una zona privilegiata.

Questo stride fortemente con le più volte manifestate volontà di rilancio del centro cittadino; per questo oltre a chiedere una commissione garanzia e controllo che faccia chiarezza sull'argomento, proporremo nuovamente e sotto forma di mozione, la revisione delle tariffe, delle zone commerciali e delle metrature previste, con un regolamento più chiaro e definito che non lasci spazio a interpretazioni di sorta a tutela degli esercenti.

Dobbiamo premiare e tutelare le attività commerciali, che aspetto avrebbe Fucecchio se tutti i commercianti, per protesta oscurassero le loro vetrine?"

FI – Fucecchio Il Capogruppo Simone Testai , FdI – Fucecchio il capogruppo Vittorio Picchianti

Notizie correlate

Fucecchio
Politica e Opinioni
13 Febbraio 2026

A Fucecchio la Lega raccoglie oltre cento firme per DL Sicurezza e rilancia sulla Tenenza carabinieri

Prosegue a Fucecchio e nei comuni limitrofi la raccolta firme per la petizione “Io sto col poliziotto”, iniziativa promossa dalla Lega Salvini Premier con l’obiettivo di rafforzare la tutela legale [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
10 Febbraio 2026

La Lega torna in piazza a Fucecchio per le firme a sostegno del Decreto Sicurezza

Riparte a Fucecchio la raccolta di firme promossa dalla Lega Salvini Premier a sostegno della tutela legale delle Forze dell’Ordine nell’ambito del Decreto Sicurezza. L’iniziativa, denominata “Io sto col poliziotto”, [...]

Empoli
Economia e Lavoro
5 Febbraio 2026

Infortuni sul lavoro nell'Empolese Valdelsa, Giovani Socialisti: "Dati allarmanti"

In seguito alla pubblicazione dei dati USL di due settimane fa, il circolo della Federazione Giovani Socialisti Empolese Valdelsa ha avviato un dibattito interno sul tema della sicurezza sul lavoro. [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina