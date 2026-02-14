Sanzioni per pubblicità abusive a Fucecchio: FI e FdI chiedono chiarimenti e revisione regolamenti

"In questi giorni numerosi commercianti Fucecchiesi si sono visti recapitare pesanti sanzioni per presunte pubblicità abusive. Nel merito ci riferiscono che sono state emesse sanzioni anche per confezioni, scatole e imballaggi esposti nelle vetrine riferite ai brand commercializzati.

Ci sembra quantomeno opinabile, che una scatola di una prodotto esposto all'interno delle vetrine possa essere assimilato ad una insegna o manifesto pubblicitario.

L'amministrazione comunale competente in materia di pubblicità, ha infatti redatto Regolamento e Tariffe comunali; non può scaricare le colpe nei confronti della società a cui ha affidato il servizio; piuttosto dovrebbe fare autocritica sui modi in cui vengono applicati i regolamenti, nessun sopralluogo preventivo con avviso o confronto con i commercianti, ma solo una sterile sanzione che triplica l'importo della presunta pubblicità omessa.

Fermo restando il rispetto dei regolamenti e dell'operato dei soggetti coinvolti, ci schieriamo dalla parte di chi vuole fare impresa e investire a Fucecchio, di chi già vi opera e contribuisce con la propria attività alla vitalità ed al decoro del nostro centro.

Ricordiamo come ormai da anni e riproposto anche nelle discussioni relative agli ultimi due bilanci presentati dall'attuale amministrazione, abbiamo fatto osservare una iniquità di tariffe sulle zone, a discapito degli esercenti del centro che sostengono per volontà amministrativa tariffe superiori del 50% e definite dal regolamento stesso come “speciali”, come se operassero in una zona privilegiata.

Questo stride fortemente con le più volte manifestate volontà di rilancio del centro cittadino; per questo oltre a chiedere una commissione garanzia e controllo che faccia chiarezza sull'argomento, proporremo nuovamente e sotto forma di mozione, la revisione delle tariffe, delle zone commerciali e delle metrature previste, con un regolamento più chiaro e definito che non lasci spazio a interpretazioni di sorta a tutela degli esercenti.

Dobbiamo premiare e tutelare le attività commerciali, che aspetto avrebbe Fucecchio se tutti i commercianti, per protesta oscurassero le loro vetrine?"

FI – Fucecchio Il Capogruppo Simone Testai , FdI – Fucecchio il capogruppo Vittorio Picchianti

