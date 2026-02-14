Scomparso da un comune vicino Roma, ritrovato in stato confusionale a Arezzo

Arezzo
Si era allontanato da un comune della provincia di Roma, i familiari avevano denunciato la scomparsa perché preoccupati per le condizioni psicofisiche dell'uomo, un quarantenne.

La storia ha un lieto fine: l'uomo è stato ritrovato dai carabinieri di Arezzo, è stato sorpreso proprio in città. Prima è stata ritrovata l'auto, poi è stato individuato mentre camminava in stato confusionale in via Romana. Decisivo il monitoraggio dei pagamenti elettronici.

"I Carabinieri hanno immediatamente verificato le condizioni di salute del 44enne grazie all’ausilio dei sanitari del 118, provvedendo, altresì, a informare i familiari dell’avvenuto ritrovamento. L’uomo, dopo gli accertamenti sanitari, è stato affidato ai familiari che, giunti presso la Caserma dei Carabinieri, lo hanno riaccompagnato verso la loro abitazione" si legge in una nota.

