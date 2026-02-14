Si sarebbe trattato di un ragazzo minorenne il conducente dell'auto coinvolta nello scontro mortale avvenuto questa mattina sulla strada 445 in Garfagnana, in cui ha perso la vita un uomo di 58 anni. Il ragazzo, un 17enne, era il figlio della vittima.

Secondo gli accertamenti delle autorità, il padre si trovava sul sedile del passeggero al momento dell'impatto, mentre il giovane era alla guida. A seguito dell'incidente, il 17enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lucca. Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, non risultano coinvolti bambini di 4 anni: si è trattato esclusivamente del giovane alla guida.

In totale, cinque persone hanno riportato ferite: oltre al 17enne, sono stati ricoverati a Lucca anche un uomo e una donna coinvolti in un’altra vettura, mentre due donne sono state curate all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana. Fortunatamente, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.