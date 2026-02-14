Lieve scossa di terremoto sull'Appennino Pistoiese

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 14 febbraio, in provincia di Pistoia. La scossa di 2,6 di magnitudo ha avuto come epicentro una località a pochi chilometri da Sambuca Pistoiese, nel nord della provincia e sull'Appennino.

Lo riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo cui la profondità è di dieci chilometri. Al momento non si registrano danni a cose o persone, è stata di lieve entità, anche se non sono mancati commenti sui social.

