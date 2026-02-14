Blatte, sporco e residui di lavori: chiuso bar-pasticceria a Santa Croce

Cronaca Santa Croce sull'Arno
consumazione al banco

I carabinieri del nas di Livorno hanno riscontrato gravi irregolarità in un bar-pasticceria di Santa Croce sull'Arno. L'attività è stata immediatamente sospesa dalle forze dell'ordine.

Durante il controllo, i militari hanno accertato che i locali del laboratorio e il deposito degli alimenti "versavano in precarie condizioni igienico-sanitarie". In particolare, è stata rilevata la presenza di "infestanti (blatte) all'interno delle esche di cattura e una diffusa presenza di sporco pregresso e residui di lavorazioni non rimossi nel tempo", si legge in una nota.

I carabinieri hanno richiesto l’intervento immediato del personale dell'Azienda USL Toscana Centro. Gli ispettori sanitari, confermando le criticità rilevate dai militari, hanno disposto l’immediata chiusura e sospensione dell’attività per il locale laboratorio e il deposito alimenti.

Il titolare dell’esercizio è stato denunciato. L’attività potrà riprendere solo dopo il completo ripristino delle condizioni igieniche previste dalla normativa vigente e il successivo nulla osta degli organi competenti.

