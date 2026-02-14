Tensioni nel distretto tessile di Prato durante i presidi

Sciopero e presidi sindacali nel distretto tessile di Prato, dove il sindacato SuddCobas ha promosso nuove mobilitazioni contro condizioni di lavoro ritenute irregolari nella filiera dell'abbigliamento.

Secondo quanto riferito dal sindacalista Luca Toscana, negli ultimi giorni sarebbero già stati raggiunti diversi accordi con alcune imprese per introdurre orari di lavoro più regolari, basati su otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana. Tuttavia restano situazioni critiche: tra queste quella della confezione Zhang Bingij, dove - secondo il sindacato - alcuni operai denunciano turni molto lunghi (12 ore al giorno per 7 giorni) e carenza di tutele.

Una vertenza separata si è invece conclusa positivamente in una filatura nella zona di Paperino, dove – dopo alcuni giorni di sciopero – un lavoratore avrebbe ottenuto un contratto stabile e un orario considerato regolare.

Durante le iniziative di protesta, i sindacati riferiscono un episodio di tensione: secondo il sindacato, un ex esponente politico, a suo tempo Presidente del Consiglio comunale e con incarichi pubblici legati a Alleanza Nazionale, si sarebbe avvicinato ai manifestanti con l'auto a tutta velocità, provocando spavento e allarme tra i presenti. Sempre secondo i sindacati, l'ex presidente del consiglio avrebbe danneggiato un gazebo con l'auto.

