Atti dolosi sulla linea Av: problemi tra Roma e Firenze

I treni subiscono ritardi e rallentamenti anche oggi, sabato 14 febbraio. La circolazione ferroviaria sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs.
Sulla Roma-Napoli la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico: sono stati trovati danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni.
Mentre sulla Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. È in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze.
Sono in corso i rilievi dell'autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine dei rilievi, sarà possibile effettuare l'intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino completo dell'infrastruttura.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro