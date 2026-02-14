Atti dolosi sulla linea Av: problemi tra Roma e Firenze

Cronaca Firenze
I treni subiscono ritardi e rallentamenti anche oggi, sabato 14 febbraio. La circolazione ferroviaria sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs.

Sulla Roma-Napoli la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico: sono stati trovati danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni.

Mentre sulla Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. È in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze.

Sono in corso i rilievi dell'autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine dei rilievi, sarà possibile effettuare l'intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino completo dell'infrastruttura.

