"Apprendo con rammarico e amarezza del comunicato diffuso dall'Ordine degli Avvocati di Pisa in merito alla proposta di istituire il Tribunale di Empoli. Sarebbe stato utile, prima di assumere una posizione pubblica, che avesse ascoltato il territorio e si fosse confrontato con l'amministrazione comunale che ne è espressione". Interviene così il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli nel dibattito dei giorni scorsi riguardante la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa che, tramite un comunicato stampa, aveva deciso di opporsi alla delibera del Comune di Empoli sull'istituzione del Tribunale di Empoli.

"Il Comune di San Miniato sostiene in maniera convinta questo progetto di legge, che giace in Parlamento fin dalla scorsa legislatura e che prevede l'istituzione del Tribunale di Empoli - prosegue il sindaco -. Il Comune di San Miniato si è espresso ufficialmente su questa proposta già nel 2019, attraverso un atto di indirizzo approvato a larga maggioranza dal Consiglio comunale, con il voto favorevole delle forze di maggioranza e di una parte delle forze di opposizione, senza voti contrari.

Ritengo che il Tribunale di Empoli, oltre a garantire un servizio di giustizia più efficace e vicino ai cittadini di San Miniato, permetta di ricostituire un ambito territoriale che storicamente esisteva già fino a circa cento anni fa, ovvero quello del mandamento del circondario.

La proposta di legge - aggiunge - contiene inoltre un elemento per noi particolarmente importante: il ritorno a spese dello Stato dei due uffici del Giudice di Pace di San Miniato ed Empoli. Un aspetto fondamentale, che consentirebbe di valorizzare e rendere stabile l’ufficio del Giudice di Pace di San Miniato, riaperto grazie all’impegno diretto e agli investimenti sostenuti dal Comune.

Per queste ragioni - conclude Giglioli - confermo il pieno sostegno dell’amministrazione comunale di San Miniato al progetto di legge sul Tribunale di Empoli, ritenendolo una scelta utile a rafforzare i servizi di giustizia sul territorio e a rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini del Valdarno Inferiore".

