Ucciso un giovane all'alba a Montecalvoli: indagini in corso

Alle prime ore di sabato 14 febbraio a Santa Maria a Monte un giovane è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. Sono in corso le indagini dei carabinieri per capire la dinamica e risalire all'autore.

I fatti sono avvenuti prima delle 5 in via della Repubblica, nella frazione di Montecalvoli, vicinissimo al centro. La vittima è un 25enne di origine albanese, residente a Fucecchio.

Secondo quanto riportato da Montecalvoli, il giovane era in auto e stava tornando da una serata quando sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco, sparati verosimilmente da un'altra vettura. Si parla di più spari.

Sul posto sono stati inviati i sanitari dal 118 ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Presenti i carabinieri.

