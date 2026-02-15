Cena di beneficenza di Noi del Pacini ODV per permettere a tutti di fare gite scolastiche

Si è svolta venerdì scorso una cena di beneficenza organizzata dall’associazione Noi del Pacini ODV con l’obiettivo di raccogliere fondi per il bando dedicato ai viaggi di istruzione.

L’iniziativa è rivolta a studenti meritevoli che, a causa di disagio economico, rischiano di non poter partecipare alle gite scolastiche. Le risorse raccolte serviranno infatti a garantire a questi giovani la possibilità di prendere parte alle attività educative e formative organizzate dalla scuola.

L’evento ha rappresentato un momento di solidarietà e partecipazione, confermando l’impegno dell’associazione nel sostenere concretamente il diritto allo studio e l’inclusione sociale.

Fonte: Ufficio Stampa