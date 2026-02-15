Controlli nel Livornese: quattro denunce per alcol, droga e armi

Operazione di controllo del territorio tra Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona, dove i Carabinieri hanno intensificato i servizi serali e notturni contro illegalità diffusa e reati predatori.

Nel corso dei controlli sono state denunciate quattro persone: un 47enne coinvolto in un incidente stradale risultato con tasso alcolemico di 1,79 g/l (oltre tre volte il limite) con patente ritirata; un 35enne alla guida che ha rifiutato gli accertamenti su alcol e droga; e due soggetti trovati in possesso di coltelli proibiti, poi sequestrati.

Complessivamente sono stati controllati 20 veicoli e identificate 45 persone, con sanzioni per oltre 7.000 euro legate soprattutto a mancata revisione, guida senza patente recidiva, velocità non adeguata e assenza di assicurazione. Verifiche anche su sei persone sottoposte a misure di prevenzione, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

