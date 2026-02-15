Il Gialloblu Castelfiorentino cade 56-59 per mano di Anghiari

Sconfitta amarissima per il Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti cede il passo alla Libertas San Bartolomeo Anghiari per 56-59
Sconfitta amarissima per il Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti cede il passo alla Libertas San Bartolomeo Anghiari per 56-59 e vede così scappare a +6 una diretta concorrente. Doppia beffa per i ragazzi di Renato Gasperoni, che insieme al ko perdono anche la differenza canestri favorevole nello scontro diretto, dopo la vittoria esterna che avevano conquistato all’andata per 69-70.
In una gara contraddistinta da tanti errori in fase offensiva da entrambe le parti, partono meglio i gialloblu, che dopo dieci minuti di gioco guidano sul 18-13. Nel secondo quarto, però, gli ospiti alzano il ritmo e piazzano il break che gira completamente l’inerzia, mettendo la testa avanti all’intervallo (26-32). Al rientro dagli spogliatoi, con gli attacchi che faticano sul entrambe le metà campo, si procede sul punto a punto, con Anghiari che al 30′ scrive 36-40 sul tabellone. Nell’ultimo quarto la reazione castellana tiene la sfida aperta fino agli ultimissimi scambi, ma in volata sono gli ospiti ad infilare i possessi decisivi.
Prossimo impegno sabato 21 febbraio alle 21, di nuovo al PalaBetti, contro Reggello.
GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – SAN BARTOLOMEO ANGHIARI 56-59
Tabellino: Cetti 9, Fabrizzi 5, Bartolini 11, Talluri 7, Damiani 16, Di Camillo 7, Vallerani 1, Filippini, Niccolini, Ciampolini, Ciulli, Mugnaini ne. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.
Parziali: 18-13, 26-32 (8-19), 36-40 (10-8), 56-59 (20-19)
Arbitri: Pazzagli di Pisa, Attaro di Sesto Fiorentino.
