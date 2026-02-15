Incendio in appartamento a Fucecchio: evacuato un uomo nella notte

Intervento dei Vigili del fuoco con squadre da Empoli e Pisa. In salvo le famiglie dello stabile, nessun ferito grave
Un incendio in un appartamento si è verificato alle 02:20 nel comune di Fucecchio, in viale Cristoforo Colombo, all’ultimo piano di un edificio di due piani fuori terra.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, con il supporto di una squadra proveniente dal comando di Pisa e del distaccamento di Castelfranco di Sotto, oltre a un’autoscala.
I soccorritori sono entrati nell’abitazione invasa dai fumi della combustione, evacuando un uomo, poi affidato al personale sanitario per gli accertamenti del caso. L’incendio, sviluppatosi all’interno di un locale dell’appartamento, è stato rapidamente estinto.
Durante le operazioni di soccorso, le altre famiglie dello stabile sono state fatte scendere.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Fucecchio
<< Indietro