Incendio in appartamento a Fucecchio: evacuato un uomo nella notte

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Intervento dei Vigili del fuoco con squadre da Empoli e Pisa. In salvo le famiglie dello stabile, nessun ferito grave

Un incendio in un appartamento si è verificato alle 02:20 nel comune di Fucecchio, in viale Cristoforo Colombo, all’ultimo piano di un edificio di due piani fuori terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, con il supporto di una squadra proveniente dal comando di Pisa e del distaccamento di Castelfranco di Sotto, oltre a un’autoscala.

I soccorritori sono entrati nell’abitazione invasa dai fumi della combustione, evacuando un uomo, poi affidato al personale sanitario per gli accertamenti del caso. L’incendio, sviluppatosi all’interno di un locale dell’appartamento, è stato rapidamente estinto.

Durante le operazioni di soccorso, le altre famiglie dello stabile sono state fatte scendere.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Cronaca
3 Febbraio 2026

Cade da soppalco mentre lavora, infortunio ad un ginocchio: 34enne in ospedale

Infortunio sul lavoro questa mattina nel territorio di Cerreto Guidi. Sul posto, nella zona tra Gavena e Fucecchio, sono intervenuti poco prima delle 11 i sanitari inviati dal 118 con [...]

Fucecchio
Cronaca
29 Gennaio 2026

Uccisero il padre nell'Eccidio del Padule di Fucecchio: il figlio 84enne ottiene giustizia

Aveva soltanto due anni Alessandro Calugi quando, nell'agosto 1944, il padre Remo fu ucciso durante un rastrellamento nazista nel Padule di Fucecchio. A distanza di 82 anni da quell'operazione tedesca [...]

Fucecchio
Cronaca
28 Gennaio 2026

Un casolare di Fucecchio era un laboratorio di cocaina: quattro arresti

Quattro narcotrafficanti sono finiti in carcere dopo un'incredibile scoperta da parte dei carabinieri di Empoli. A Fucecchio, infatti, era presente una specie di laboratorio di cocaina: un casolare che copriva [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina