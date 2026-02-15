Ladro muore dissanguato, indagini sui complici dal Lazio. Disposta autopsia

A Gorello di Policiano un ladro è morto dissanguato dopo tentativo di furto in villa. La banda proveniva dal Lazio, disposta autopsia

Proseguono le indagini sulla morte di Cristea Arben, 46enne di origine albanese e irregolare in Italia, rimasto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su un paletto di sostegno di una recinzione elettrificata durante un tentativo di furto in una villa a Gorello di Policiano. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è deceduto rapidamente a causa di un’emorragia femorale; l’autopsia chiarirà con precisione causa e dinamica del decesso.

I carabinieri stanno ricostruendo gli spostamenti della banda, ritenuta proveniente dal Lazio, e accertando eventuali responsabilità. Secondo le prime verifiche, i colpi di pistola esplosi dal proprietario della villa per scacciare i ladri non sono collegati direttamente al decesso, ma una perizia balistica definirà la sequenza temporale degli eventi.

Il gruppo avrebbe compiuto più tentativi di furto nella zona prima di fuggire, mentre l’uomo che ha sparato, regolarmente armato, ha dichiarato di aver agito per esasperazione, ricordando una rapina subita dalla sorella dieci anni fa.

L’inchiesta, coordinata dal pm Angela Masiello, prosegue con rilievi e approfondimenti per individuare eventuali complici e chiarire tutti gli aspetti dell’episodio.

