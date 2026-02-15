L’Use Rosa Scotti supera Galli: finisce 65-62

Volli, sempre volli, fortissimamente volli. C’è la difesa, c’è la miglior Logoh della stagione, c’è la calma mantenuta nei minuti finali quando la zona creava problemi ma, nel 65-62 col quale l’Use Rosa Scotti supera Galli, c’è soprattutto la volontà di battere finalmente una delle tre big del girone. Missione compiuta. Fa festa la squadra di Alessio Cioni e fa bene a farla. Sempre avanti dopo un avvio balbettante, le biancorosse non mollano mai la presa e, quando c’è da fare lo scatto finale e la palla non ne vuol sapere di entrare, si aggrappano alla difesa che, ancora una volta, non tradisce.

E’ una vittoria che per il morale vale triplo ed è anche importante per affrontare un calendario che, nel prossimo mese, propone tre trasferte, peraltro decisive per la classifica, ed un turno di sosta. Per capirsi si tornerà al pala Sammontana domenica 22 marzo dopo aver fatto visita a Torino, Moncalieri e Selargius. Affrontare questo mese lontano da Empoli col pieno di energia nel serbatoio permette di stare un attimino più tranquille.

Pronti via e Galli schizza 0-6. A mettere la Scotti in partita sono il talento di Rylichova ed il tiro pesante che, almeno fino a metà partita, dice 46% a fronte di avversarie che dall’arco non la mettono mai (chiuderanno 1/14). Lussignoli col la tripla ed un gioco da 3 firma il primo vantaggio che resterà fino alla fine. Dopo la tripla di Antonini, Galli impatta a 15 e qui tocca a super Liga ed alla rientrante Casini, ovviamente dalla lunga, scattare sul 25-19 fino al 25-22 del primo tempino. Manetti prima la mette e poi serve al bacio Ndiaye per il 29-22, in una fase nella quale si segna col contagocce: 6-5 di parziale in 7 minuti. A spezzare la monotonia ci pensa super Logoh che mette 8 punti a fila. A metà 42-36. Si riparte con 3 falli commessi in 2 minuti e col vantaggio che inizia a farsi interessante: Ruffini per il più 10, Vente più 12 ed ancora Ruffini più 14: 54-40. Qui la zona inizia a creare problemi come i falli di Vente e Ndiaye, tre a testa, ed accenna ad un po’ di zona anche la Scotti che al 30’ è sul 56-49.

Casini apre la frazione finale sbagliando una tripla ma, sull’azione successiva, ci riprova e la mette: 59-49. Galli si riavvicina grazie alla zona ma, quando va in attacco, trova sempre il muro biancorosso che non concede niente di niente. Quando mancano 3 minuti alla sirena coach Cioni perde Vente per falli ed un canestro di Manetti vale oro: 65-56. Ovner mette il 65-59, Ruffini sbaglia ma Rylichova recupera la palla e subisce fallo. Due su due e 67-59 a poco più di un minuto dalla sirena. La Scotti concede a Favre un 67-61 troppo facile e soprattutto troppo veloce ma ormai ci siamo quasi. Ruffini mette un libero, Bernardi due a 33 secondi dalla sirena per il 68-63 e, a 24 secondi dalla fine, è Rylichova a presentarsi in lunetta. Dentro ne va uno per il 69-63 ma basta. Anche se Favre segna ancora, Ruffini supera la metà campo e la partita muore con la palla nelle mani della capitana: un 69-65 bello, voluto, meritato.

69-65

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 10, Ianezic 2, Antonini 3, Vente 10, Rylichova 17, Parlanti ne, Landini ne, Ruffini 5, Logoh 8, Ndiaye 2, Casini 6, Manetti 6. All. Cioni (ass. Ferradini-Giusti)

POLISPORTIVA GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO

Merisio 5, Bernardi 19, Diakhoumpa, Ovner 8, Favre 19, Lazzaro 4, Celani 1, Mosetti 5, Ngamene 2, De Cassan 2. All. Garcia (ass. Franchini/Sorelli/Capponi)

Arbitri: Fusaro di San Martino Siccomario e Spinello di Marnate

Parziali: 25-22, 42-36 (17-14), 56-39 (14-13), 69-65 (13-16)

Le statistiche della partita:

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa