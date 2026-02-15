Pedone investito a Campi Bisenzio, caccia al pirata della strada

Uomo di 62 anni ricoverato con fratture ma non in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri per rintracciare l’auto fuggita

Un pedone di 62 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga nella serata di sabato 14 febbraio a Campi Bisenzio, in via dei Confini.

L’uomo ha riportato fratture, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale Careggi.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati nelle ricerche della vettura pirata. Le indagini sono coordinate dalla Compagnia di Signa per chiarire la dinamica dell’investimento e identificare il responsabile.

