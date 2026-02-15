Striscione per i 111 anni del Livorno, omaggio a Igor Protti allo stadio Picchi

Uno striscione lungo 50 metri è apparso allo stadio Armando Picchi per celebrare i 111 anni dalla fondazione dell’Unione Sportiva Livorno Calcio, nata il 14 febbraio 1915.

Il messaggio, esposto dalla Curva Nord durante la partita di Serie C contro la Pianese, unisce la ricorrenza storica a un omaggio a Igor Protti, simbolo della squadra amaranto.

Sul telo la scritta: “111 anni di amore e passione, grandi come il tuo nome Igor Protti eterno campione”, dedicata all’ex bomber che da luglio sta affrontando una malattia. Un gesto carico di affetto e riconoscenza da parte dei tifosi nei confronti di una delle figure più rappresentative della storia del club.