10eLotto, vinti a Pontedera 26mila euro

Il 10eLotto ha sorriso alla Toscana nel concorso di venerdì 13 febbraio: come riporta Agipronews, infatti, un giocatore di Pontedera, in provincia di Pisa, ha vinto 26mila euro grazie a un 8 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 531,2 milioni da inizio anno.

Fonte: Ufficio stampa

