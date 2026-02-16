10eLotto, vinti a Pontedera 26mila euro

Il 10eLotto ha sorriso alla Toscana nel concorso di venerdì 13 febbraio: come riporta Agipronews, infatti, un giocatore di Pontedera, in provincia di Pisa, ha vinto 26mila euro grazie a un 8 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 531,2 milioni da inizio anno.
Fonte: Ufficio stampa
