Lavoro, 4 milioni di euro dalla Regione per rifinanziare i voucher 'just in time'

dalla Regione Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

I voucher sono una misura che consente un rapido intervento formativo a beneficio di chi è in cerca di occupazionein caso di disponibilità di un'impresa ad assumere.

Con quasi 4 milioni di euro la Toscana torna a finanziare i voucher "just in time", misura che consente un rapido intervento formativo a beneficio di chi è in cerca di occupazione (disoccupati, inoccupati e inattivi) in caso di disponibilità di un’impresa ad assumere.

Questi voucher non solo abbattono i tempi tra la richiesta delle aziende e la realizzazione del percorso formativo necessario all’assunzione, ma rappresentano una misura validissima per allineare l’offerta formativa ai fabbisogni delle imprese, garantendo sviluppo e aggiornamento di competenze riguardo a figure professionali con maggior difficoltà di reperimento da parte delle imprese”, spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. “Il monitoraggio a campione realizzato tra aprile 2024 e lo stesso mese dello scorso anno – proseguono – ha ancora una volta testimoniato l’efficacia della misura riguardo agli esiti occupazionali: ben l’80% dei destinatari ha poi firmato il contratto di lavoro”.

Il nuovo finanziamento, a valere sul Pr FSE+ 2021-2027, ammonta complessivamente a 3.915.110,24 euro. I voucher "just in time" sono promossi nell'ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani.

Come funzionano - Le imprese presentano richiesta di interesse all’assunzione presso i Centri per l’impiego. I CPI selezionano, tra i partecipanti al bando (già aperto), le persone a cui assegnare un voucher, spendibile presso uno degli Enti formativi disponibili ad erogare formazione individuale "just in time". L’accesso e la fruizione di questa tipologia di voucher è scandita da una tempistica ben precisa e da una sequenza di azioni che mettono in relazione: i cittadini in cerca di occupazione che necessitano di percorsi formativi adeguati alle specifiche offerte di lavoro, le imprese che cercano personale da formare per un’eventuale assunzione, il sistema dei Centri per l’impiego, per l’incontro domanda/offerta di lavoro, gli enti di formazione, attraverso l’offerta formativa contenuta nel catalogo just in time.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Arezzo
dalla Regione
14 Febbraio 2026

Il presidente Giani in visita al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo omaggia la Minerva

Il presidente della Regione Eugenio Giani oggi, sabato 14 febbraio, ha fatto visita al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo in occasione dell’inaugurazione della mostra “La Minerva di [...]

Arezzo
Sanità
4 Febbraio 2026

Vetrino per cito e istologie diventa 'digitale' innovazione nella sanità pubblica toscana

I vetrini tradizionali, da osservare al microscopio per analizzare cellule e tessuti ed importantissimi per la diagnosi di numerose patologie e soprattutto tumori, diventano immagini digitali ad alta risoluzione condivisibili [...]

Arezzo
Attualità
28 Gennaio 2026

Toscana, sono 41 le opere PNRR e PNC 'salvate' grazie alla legge regionale sulle procedure semplificate

Sono 41 le opere pubbliche ritenute strategiche ed inserite nel PNRR e nel PNC che sono state ‘salvate’ dall’applicazione della legge regionale 12/2022, che prevede procedure più snelle per le [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina