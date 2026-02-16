Al Empoli torna l'Orchestra della Toscana con il clarinettista Kevin Spagnolo

Torna l'Orchestra della Toscana al palazzo delle Esposizioni di Empoli (piazza Guido Guerra) lunedì 23 febbraio 2026, alle 21. Guidata dal suo direttore stabile, Diego Ceretta, l'Orchestra duetterà con il giovane fuoriclasse Kevin Spagnolo, uno dei clarinettisti più talentuosi della sua generazione e già vincitore di numerosi premi internazionali.

Il programma del concerto si apre con La bella Melusina di Felix Mendelssohn, ispirata al mito francese della fata Melusina e ritenuta una delle più belle e suggestive ouvertures di tutti i tempi. A seguire il Concerto per clarinetto e orchestra n. 2 di Carl Maria von Weber.

Scritto per il clarinettista di corte Heinrich Baerman, nel brano viene esaltato lo strumento solista di cui sono messe in luce tutte le qualità e le capacità virtuosistiche ed espressive. In chiusura, una delle ultime scritture sinfoniche di Wolfgang Amadeus Mozart, la luminosa ed energica, a dispetto delle coeve vicende biografiche dell'autore, Sinfonia n. 39 K 543.

Si ricorda, infine, che il prossimo appuntamento con la stagione del Centro Busoni sarà venerdì 6 marzo sempre al palazzo delle Esposizioni con l'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto".

GLI INTERPRETI - Vincitore nel 2018, a soli 22 anni, del primo premio al prestigioso Concorso Internazionale di Ginevra, la formazione di Kevin Spagnolo inizia all'età di otto anni presso il Conservatorio di Lucca dove si è diplomato in Clarinetto con il massimo dei voti e menzione d'onore. Successivamente si è perfezionato con Carlo Failli e Fabrizio Meloni per poi iniziare il Master of Arts e completare il Master Soloist presso il Conservatorio di Ginevra. Nel 2019 ha vinto l’audizione come primo clarinetto della Swedish Chamber Orchestra. Oltre a suonare regolarmente in duo con il pianista Simone Rugani, si è esibito come solista con l'Orchestre de Chambre de Genève, l'Orchestre des Nations, la Bruxelles Philharmonic, l'Orchestra del Teatro Mariinskij a San Pietroburgo e la Swedish Chamber Orchestra. Tiene masterclass in tutta Europa ed è docente alla Scuola Internazionale di Musica Avos Project in Piazza del Popolo a Roma.

Diego Ceretta è da due anni il Direttore principale dell’ORT. Nato nel 1996, ha studiato presso il Conservatorio di Milano diplomandosi a pieni voti in Violino, in Composizione e in Direzione d’orchestra. Si è ulteriormente perfezionato presso l’Accademia Italiana di Direzione d’Orchestra e presso l’Accademia Chigiana di Siena ricevendo il diploma di merito nel 2019. Già assistente di Daniele Gatti, ha diretto moltissime orchestre nazionali nel repertorio sinfonico e operistico. All'estero è stato alla testa delle Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dell’Orchestre National de Montpellier e della Filarmonica di Cracovia. È presenza ricorrente in numerosi festival come il Rossini Opera Festival, il Turku Music Festival, il Festival Verdi, il MiTo, il Festival della Valle d’Itria e il Ravello Festival.

Fondata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, l'Orchestra della Toscana è considerata una tra le migliori orchestre in Italia, Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. L'organico medio è di quarantaquattro musicisti. L'Orchestra ha sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti distribuiti poi in tutta la Toscana. È oggi guidata dalla Direzione artistica di Daniele Spini e dalla Direzione principale di Diego Ceretta. L'Orchestra suona regolarmente in tutta Italia e nelle più importanti sale europee e d'oltreoceano.

BIGLIETTI

In prevendita: Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19).

Online su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-della-toscana-diego-ceretta-kevin-spagnolo-1976465322986?aff=ebdssbdestsearch

Abbonamento 5 concerti e formula Under 30 "SHARE THE MUSIC": Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria 16, tel. 0571 711122 - 3737899915, email: csmfb@centrobusoni.org).

SERVIZIO AL CONCERTO TI PORTA IL BUSONI - È attivo il servizio navetta gratuito per i residenti del Comune di Empoli.

Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice grazie al nuovo servizio “Al concerto ti porta il BUSoni”, attivato in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare la partecipazione del pubblico alla Stagione Concertistica 2026, offrendo un servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone che vivono a Empoli e incontrano difficoltà negli spostamenti serali verso il Teatro Shalom e il Palazzo delle Esposizioni.

Il progetto si inserisce nel programma di iniziative con cui il Centro Busoni celebra i suoi 40 anni di attività (1986–2026), rafforzando il legame con il territorio e promuovendo un accesso sempre più inclusivo alla musica dal vivo.

Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Empoli, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità.

Il servizio è disponibile su prenotazione e fino a esaurimento posti.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Si può prenotare il servizio contattando l’ufficio del Centro Busoni allo 0571 711122 o scrivendo una mail a csmfb@centrobusoni.org indicando numero di persone e via di residenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

