Domenica 22 febbraio alle ore 16:30 al Teatro Pacini di Fucecchio il sipario si apre con PELLE d'ASINO, uno spettacolo dai 5 anni in su, con testo e regia di Riccardo Rombi, coreografia di Roberto Sartori, con Giorgia Calandrini, danzatrice Letizia Filippucci, suoni e live electronics Giovanni Magaglio, costume Manuela del Panta, una produzione Catalyst in collaborazione con Kaos Balletto di Firenze. Una rielaborazione della classica fiaba di Perrault attraverso un linguaggio multidisciplinare,tra testo, danza contemporanea e musica elettronica. Traumatizzata dall’annuncio del padre che vuol farne la sua sposa, la principessa intraprende un coraggioso viaggio per conquistare la propria indipendenza. Uno spettacolo che accompagna lo spettatore alla scoperta di molteplici emozioni e stati d’animo, tra costumi e scenografie che lasciano a bocca aperta.

Pelle d'Asino è una fiaba di trasformazione, una partiture sonora per voce, suono e movimento che indaga le radici delle relazioni familiari più ancestrali e i sentimenti che li governano. La riscrittura della fiaba di Perrault nasce dalla volontà di attualizzare un classico della letteratura per ragazzi attraverso un linguaggio multidisciplinare accompagnado la protagonista in un percorso di crescita, che la condurrà, attraverso un coraggioso viaggio nell'età adulta.

La voce attoriale ricopre così un doppio compito: da un lato quello di architettura sonora e veicolo emozionale, dandovita agli innumerevoli personaggi presenti nella fiaba; dall’altro conduce lo spettatore in una dimensione interiore della protagonista della fiaba. Mentre il corpo della danzatrice diventa codice interpretativo, traducendo sulla scena sentimenti, pensieri ed emozioni. Così il piano musicale rappresenta il contrapunto necessario per descrivere vere e proprie dimensioni e ambienti sonori, all'interno dei quali si muoveranno i tanti personaggi di questa fiaba.

AMBARABà Famiglie a Teatro è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze. La stagione, con la direzione artistica di Enrico Falaschi.

Il Teatro Pacini è uno spazio di crescita, di dialogo e di confronto in grado di includere un pubblico di tutte le età e di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di crescita, capace di offrire stimoli culturali di varia natura, con appuntamenti per le scuole e per le famiglie, attività di formazione, cinema.

Nuovo Teatro Pacini

Piazza Montanelli snc

Fucecchio

