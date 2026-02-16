Bus in fiamme a Scarlino, nessun ferito tra passeggero e autista

Un autobus è andato a fuoco nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel territorio comunale di Scarlino, nei pressi del bivio di Cala Violin. L’episodio si è verificato intorno alle 6 e, fortunatamente, non ha provocato feriti.

A bordo del mezzo si trovavano soltanto un passeggero e l’autista, che sono riusciti ad abbandonare tempestivamente il veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, con autopompa serbatoio e autobotte, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri e una pattuglia della guardia di finanza, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti di competenza.