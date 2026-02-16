Cade in cava di marmo a Carrara, 54enne trasportato in ospedale in codice rosso

Cronaca Carrara
Incidente sul lavoro nella cava Carbonera: uomo cosciente, non in pericolo di vita

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una cava di marmo a Carrara, nel bacino di Miseglia. Coinvolto un uomo di 54 anni, sorvegliante della cava, che è caduto da una 'bancata' riportando trauma cranico e schiacciamento agli arti inferiori.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello tramite elisoccorso Pegaso, ma secondo quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8:30 nella cava Carbonera.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, tra cui ambulanza, 112, 115 e operatori della medicina sul lavoro, garantendo assistenza tempestiva e coordinamento dell’emergenza.

