Camion e ambulanza si scontrano sull'Autopalio: cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente sull'Autopalio. Alle 14 circa di oggi, lunedì 16 febbraio, sulla Siena-Firenze all'altezza di San Donato (Barberino Tavarnelle) in direzione sud si sono scontrati un camion e un'ambulanza.

Un uomo di 52 anni, una donna di 31 anni, una donna di 52 anni, un uomo di 53 anni e una donna di 43 anni sono stati trasportati in codice giallo alle Scotte.

Sono intervenuti l'ambulanza di Tavarnelle Val di Pesa inviata dalla CO Firenze-Prato, l'automedica di Campostaggia, le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Sul posto anche Vigili del Fuoco e forze dell'ordine.

Notizie correlate