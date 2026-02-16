Camion e ambulanza si scontrano sull'Autopalio: cinque feriti

Cronaca Barberino Tavarnelle
Condividi su:
Leggi su mobile

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente sull'Autopalio. Alle 14 circa di oggi, lunedì 16 febbraio, sulla Siena-Firenze all'altezza di San Donato (Barberino Tavarnelle) in direzione sud si sono scontrati un camion e un'ambulanza.

Un uomo di 52 anni, una donna di 31 anni, una donna di 52 anni, un uomo di 53 anni e una donna di 43 anni sono stati trasportati in codice giallo alle Scotte.

Sono intervenuti l'ambulanza di Tavarnelle Val di Pesa inviata dalla CO Firenze-Prato, l'automedica di Campostaggia, le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Sul posto anche Vigili del Fuoco e forze dell'ordine.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
8 Febbraio 2026

A Poggibonsi l'ultimo saluto al collega Michele Haimovici

Sono stati fissati i funerali di Michele Haimovici, giornalista scomparso a 54 anni nella giornata di sabato 7 febbraio. L'ex ufficio stampa dell'Empoli e dell'Associazione Allenatori ha lasciato un gran [...]

Empoli
Cronaca
7 Febbraio 2026

È scomparso Michele Haimovici, giornalista ed ex ufficio stampa dell'Empoli

Michele Haimovici non c'è più e da oggi siamo tutti un po' più tristi. A soli 54 anni se ne è andato un giornalista e un professionista molto stimato, un [...]

Barberino Tavarnelle
Cronaca
24 Gennaio 2026

Barberino Tavarnelle piange Riccardo Gabbrielli, pilastro del volontariato

Volontario storico e appassionato, più di 50 anni al servizio della Misericordia di Barberino Tavarnelle, realtà che ha guidato anche in qualità di Governatore. Riccardo Gabbrielli ha rappresentato un pilastro, [...]



Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle

<< Indietro

torna a inizio pagina