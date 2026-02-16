Cascina aderisce alla campagna "M'illumino di meno"

Il Comune di Cascina ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno”, la storica campagna di Rai Radio2 promossa dal programma Caterpillar e dedicata alla sostenibilità ambientale e all’uso responsabile delle risorse. La XXII edizione mette al centro la scienza (“M’illumino di scienza”), per raccontare il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli di sviluppo alternativi e più virtuosi. Le loro voci, insieme a quelle delle ascoltatrici e degli ascoltatori impegnati ogni giorno in piccoli e grandi gesti di cambiamento, sono protagoniste di un intero mese di campagna radiofonica, culminante il 16 febbraio 2026 nella Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

La facciata del Municipio, la Torre Civica e Corso Matteotti resteranno dunque al buio nella notte tra oggi e domani, mentre alcuni bambini della seconda elementare dell’istituto Galilei hanno fatto un po’ di volantinaggio nei negozi del centro per sensibilizzare i cittadini sull’iniziativa. A seguire sono stati ricevuti in sala del consiglio dal sindaco Michelangelo Betti e dall’assessore all’ambiente Paolo Cipolli per un saluto. I bambini hanno consegnato ai due amministratori il decalogo delle buone pratiche da seguire e una “medaglia” a forma di lampadina.

Nel pomeriggio, data la focalizzazione sul tema della Scienza (“M’illumino di Meno, M’illumino di Scienza”), un gruppo di alunni della stesso istituto scolastico Galilei sarà ospite di Virgo e dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) che ha sede nel territorio di Cascina. EGO, oltre a essere una straordinaria eccellenza scientifica del nostro territorio, è da sempre impegnato a massimizzare la sostenibilità energetica della sua avanzata infrastruttura di ricerca.

Fonte: Comune di Cascina