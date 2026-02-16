Chiuso ristorante sul lungarno di Pisa per gravi carenze igieniche e di sicurezza

Un maxi-controllo interforze nel settore della ristorazione è stato effettuato la notte del 13 febbraio nel centro storico di Pisa, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto della legalità. L’operazione ha visto la collaborazione tra Stazione Carabinieri di Migliarino, Questura, Guardia di Finanza, NAS di Livorno, NIL di Pisa, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ASL e Polizia Municipale.

Il controllo si è concentrato su un ristorante situato sul Lungarno Mediceo, dove il personale del NAS di Livorno ha riscontrato gravi carenze igieniche, tra cui la presenza di infestanti e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. L’AUSL competente ha disposto la sospensione immediata dell’attività, mentre al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

I Vigili del Fuoco hanno rilevato anche la non conformità dell’impianto del gas della cucina, ordinandone la chiusura temporanea per garantire la sicurezza pubblica. Durante l’ispezione sono stati identificati tutto il personale e 65 avventori presenti all’interno del locale.

