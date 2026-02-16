Chiuso ristorante sul lungarno di Pisa per gravi carenze igieniche e di sicurezza

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Maxi-controllo interforze a Pisa: ristorante sul Lungarno chiuso per gravi carenze igieniche e di sicurezza, titolare sanzionato

Un maxi-controllo interforze nel settore della ristorazione è stato effettuato la notte del 13 febbraio nel centro storico di Pisa, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto della legalità. L’operazione ha visto la collaborazione tra Stazione Carabinieri di Migliarino, Questura, Guardia di Finanza, NAS di Livorno, NIL di Pisa, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ASL e Polizia Municipale.

Il controllo si è concentrato su un ristorante situato sul Lungarno Mediceo, dove il personale del NAS di Livorno ha riscontrato gravi carenze igieniche, tra cui la presenza di infestanti e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. L’AUSL competente ha disposto la sospensione immediata dell’attività, mentre al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

I Vigili del Fuoco hanno rilevato anche la non conformità dell’impianto del gas della cucina, ordinandone la chiusura temporanea per garantire la sicurezza pubblica. Durante l’ispezione sono stati identificati tutto il personale e 65 avventori presenti all’interno del locale.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
14 Febbraio 2026

Cade albero a Pisa, finisce su due auto

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 9 in Via di Pratale a Pisa per un albero caduto. L'albero, un pino di circa 15 metri, [...]

Pisa
Cronaca
13 Febbraio 2026

Viola divieto di avvicinamento alla madre: arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio del 10 febbraio a Pisa per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, misura cautelare già disposta dall’Autorità [...]

Pisa
Cronaca
12 Febbraio 2026

Aeroporto Galilei, nel 2025 6 milioni di passeggeri e oltre 2 milioni di euro non dichiarati scoperti

Sono stati quasi 6 milioni i passeggeri che nel 2025 hanno frequentato l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, con un incremento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Tra le mete più frequentate [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina