Enel Store di Firenze estende i tempi di apertura

Centralità dei cittadini, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia: una mission che a partire da questa settimana vede l’Enel Store di Firenze, in via Corridoni 37, raddoppiare l’impegno con un nuovo orario esteso e continuato al servizio della clientela fiorentina, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00.

Una scelta che rafforza la presenza di Enel in città nei rinnovati spazi di via Corridoni, recentemente inaugurati con il nuovo concept che non vuol essere un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di esperienze per i cittadini fiorentini che cercano risparmio in bolletta, soluzioni energetiche efficienti e personalizzate.

Nello store di Firenze, innovativo nel design e negli ambienti dedicati all’accoglienza e alla consulenza, infatti i clienti saranno ricevuti dai sette consulenti Enel, esperti in materia di energia e sostenibilità, con consigli contro i pericoli truffe, vantaggiose offerte onnicomprensive che includono opportunità di risparmio per le forniture di energia e gas, ma anche servizi fibra per connessione ultraveloce, installazione di pannelli fotovoltaici e soluzioni di efficienza energetica, ricarica per le auto elettriche e mobilità sostenibile, facilitando il percorso verso l’elettrificazione dei consumi. Un’esperienza nel mondo dell’energia a 360° per un uso sempre più smart di una risorsa importante per le persone e per il pianeta.

A proposito di mobilità elettrica sostenibile, inoltre, per tre giorni, da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio, presso il piazzale dell’Enel Store di via Corridoni Enel Energia, in collaborazione con Arval e Audi Firenze, offrirà ai cittadini la possibilità di partecipare a un suggestivo test drive elettrico della gamma e-tron, full electric, per promuovere l’utilizzo dei mezzi a zero emissioni. L’iscrizione è gratuita, tramite il QR Code della locandina in allegato. Nell’occasione, i partecipanti potranno usufruire della consulenza di Enel per quanto concerne le soluzioni domestiche di ricarica dei veicoli elettrici e le offerte dedicate a chi sceglie la mobilità ‘zero emission’. L’evento si inserisce nel ciclo di esperienze rivolte ai cittadini, come l’Energy Bar che a dicembre ha visto Enel e Carabinieri incontrare i clienti per dialogare ed illustrare tutte le raccomandazioni contro il pericolo truffe porta a porta, telefoniche, SMS truffa, mail di phishing e altri ingaggi ingannevoli.

Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Toscana gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono circa 90.

Fonte: Enel - ufficio stampa