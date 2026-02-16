Fiano, lavori sull’acquedotto: Più Certaldo denuncia: "Poca comunicazioni. Serve delega adeguata per rappresentare frazioni"

La lista civica Più Certaldo torna a criticare l'operato del Comune di Certaldo. Nel mirino dei civici finiscono la gestione e la tempistica delle comunicazioni relative alla chiusura della Sp 79 Lucardese per lavori all'acquedotto, giudicate tardive e insufficienti. I civici criticano anche la mancanza di programmazione degli interventi - con nuovi scavi su asfalto appena rifatto - e i ritardi nella riqualificazione di alcune aree periferiche. In questo contesto, la lista chiede al sindaco Giovanni Campatelli "una delega adeguata a rappresentare i temi della frazione".

Piu Certaldo torna ad attaccare sul tema della rappresentanza territoriale: serve una delega VERA per rappresentare le nostre Frazioni.

IL FATTO:

Con ordinanza n. 28 del 12/02/2026 il Comune di Certaldo avvisa (si fa per dire) che lunedì 16 febbraio 2026 la strada SP 79 “Lucardese” sarà interessata da una ennesima chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia, che si rende necessaria per lavori di riparazione ad un tratto di acquedotto.

Il malcontento raccolto dal gruppo civico, riguarda i ritardi nella comunicazione da parte dell’amministrazione Comunale: Un post affidato ai social, Venerdì 13 dopo le 18:00, orario in cui evidentemente la voce del Fiano è giunta fino all’orecchio di Campatelli.

Chi abita “a monte” dell’interruzione, per raggiungere il capoluogo dovrà percorrere al SP 49 “Via Santa Maria Novella”, un percorso più lungo di oltre 4 km con un conseguente dispendio di tempo.

L’ATTACCO DEI CIVICI:

Troppo spesso i cittadini sono vittima dell’inerzia della burocrazia, anche in questo caso, come spesso accade per le nostre frazioni, non era chiaro se la competenza amministrativa fosse di Città Metro o del Comune di Certaldo. Questa incertezza ha contribuito a far si che l’ordinanza venisse emanata in tempi troppo stretti rispetto alle richieste della ditta esecutrice dei lavori.

Non è tutto. Il tubo interessato dall’intervento che sta provocando danni significativi ad alcuni immobili della frazione, è stato oggetto di altri lavori di riparazione già lo scorso anno, segno tangibile dello stato di usura del tratto di acquedotto. Nonostante fosse noto il problema e nonostante le segnalazioni dei cittadini, non è stato preso in considerazione un intervento di sostituzione del tubo in concomitanza con i lavori di riqualificazione della frazione.

Oggi, andiamo ad intervenire con uno scavo su un asfalto novo, appena posato, uno sfregio ai principi di programmazione, di oculatezza della spesa e di buona amministrazione.

Tutto, tranne che “politica perbene”.

I Fianesi attendono ancora l’ultimazione dei lavori della riqualificazione: Le ringhiere in Piazza, la copertura delle pericolose buche dove sono stati rimossi gli alberi in attesa delle nuove piantumazioni, l’installazione del corrimano alle scale della madonnina.

L’auspicio, concludono i civici, è quello che Campatelli dentro l’uovo, trovi una delega adeguata a rappresentare i temi delle Frazioni.

Lista Civica Piu Certaldo

