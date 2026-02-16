Fiano, lavori sull’acquedotto: Più Certaldo denuncia: "Poca comunicazioni. Serve delega adeguata per rappresentare frazioni"

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile
Lavori Fiano (Certaldo), disagi contesta Più Certaldo

La lista civica Più Certaldo torna a criticare l'operato del Comune di Certaldo. Nel mirino dei civici finiscono la gestione e la tempistica delle comunicazioni relative alla chiusura della Sp 79 Lucardese per lavori all'acquedotto, giudicate tardive e insufficienti. I civici criticano anche la mancanza di programmazione degli interventi - con nuovi scavi su asfalto appena rifatto - e i ritardi nella riqualificazione di alcune aree periferiche. In questo contesto, la lista chiede al sindaco Giovanni Campatelli "una delega adeguata a rappresentare i temi della frazione".

Lavori_Fiano_Contesta_Più_Certaldo (1)

Lavori_Fiano_Contesta_Più_Certaldo (2)

La nota integrale

Piu Certaldo torna ad attaccare sul tema della rappresentanza territoriale: serve una delega VERA per rappresentare le nostre Frazioni.

IL FATTO:

Con ordinanza n. 28 del 12/02/2026 il Comune di Certaldo avvisa (si fa per dire) che lunedì 16 febbraio 2026 la strada SP 79 “Lucardese” sarà interessata da una ennesima chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia, che si rende necessaria per lavori di riparazione ad un tratto di acquedotto.

Il malcontento raccolto dal gruppo civico, riguarda i ritardi nella comunicazione da parte dell’amministrazione Comunale: Un post affidato ai social, Venerdì 13 dopo le 18:00, orario in cui evidentemente la voce del Fiano è giunta fino all’orecchio di Campatelli.

Chi abita “a monte” dell’interruzione, per raggiungere il capoluogo dovrà percorrere al SP 49 “Via Santa Maria Novella”, un percorso più lungo di oltre 4 km con un conseguente dispendio di tempo.

L’ATTACCO DEI CIVICI:

Troppo spesso i cittadini sono vittima dell’inerzia della burocrazia, anche in questo caso, come spesso accade per le nostre frazioni, non era chiaro se la competenza amministrativa fosse di Città Metro o del Comune di Certaldo. Questa incertezza ha contribuito a far si che l’ordinanza venisse emanata in tempi troppo stretti rispetto alle richieste della ditta esecutrice dei lavori.

Non è tutto. Il tubo interessato dall’intervento che sta provocando danni significativi ad alcuni immobili della frazione, è stato oggetto di altri lavori di riparazione già lo scorso anno, segno tangibile dello stato di usura del tratto di acquedotto. Nonostante fosse noto il problema e nonostante le segnalazioni dei cittadini, non è stato preso in considerazione un intervento di sostituzione del tubo in concomitanza con i lavori di riqualificazione della frazione.

Oggi, andiamo ad intervenire con uno scavo su un asfalto novo, appena posato, uno sfregio ai principi di programmazione, di oculatezza della spesa e di buona amministrazione.

Tutto, tranne che “politica perbene”.

I Fianesi attendono ancora l’ultimazione dei lavori della riqualificazione: Le ringhiere in Piazza, la copertura delle pericolose buche dove sono stati rimossi gli alberi in attesa delle nuove piantumazioni, l’installazione del corrimano alle scale della madonnina.

L’auspicio, concludono i civici, è quello che Campatelli dentro l’uovo, trovi una delega adeguata a rappresentare i temi delle Frazioni.

Lista Civica Piu Certaldo

Notizie correlate

Politica e Opinioni
15 Febbraio 2026

Muore a 88 anni Giovanni Bechelloni, professore di sociologia della comunicazione di Unifi

Cordoglio dell’Università degli Studi di Firenze per la scomparsa di Giovanni Bechelloni, professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, morto all’età di 88 anni. Nato a Firenze nel [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
14 Febbraio 2026

Sanzioni per pubblicità abusive a Fucecchio: FI e FdI chiedono chiarimenti e revisione regolamenti

"In questi giorni numerosi commercianti Fucecchiesi si sono visti recapitare pesanti sanzioni per presunte pubblicità abusive. Nel merito ci riferiscono che sono state emesse sanzioni anche per confezioni, scatole e imballaggi [...]

Empoli
Attualità
14 Febbraio 2026

Scuola, FdI Empoli interroga il sindaco: "Deve rimanere luogo di formazione libera, equilibrata e pluralista"

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione a risposta per chiedere quali iniziative l’Amministrazione comunale intenda promuovere – nel rispetto dell’autonomia scolastica – a tutela del principio [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina