Il Dipartimento di Economia e Management UniPi ottiene la certificazione per la gestione della qualità

Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità che attesta la conformità dei processi gestionali del Dipartimento ai requisiti della norma ISO 9001:2015. Si tratta del primo Dipartimento dell’Università di Pisa a raggiungere questo traguardo e di uno dei pochi a livello nazionale ad aver conseguito tale riconoscimento.

“Si tratta di un importante riconoscimento - commenta Mariacristina Bonti, direttrice del Dipartimento – che testimonia l'impegno a garantire qualità, trasparenza, efficacia e miglioramento continuo nei processi organizzativo-gestionali, a beneficio di studenti, docenti, ricercatori e stakeholder”.

In particolare, la certificazione attesta la conformità del Dipartimento agli standard internazionali nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei dottorati di ricerca, dei master universitari e dei corsi di perfezionamento; nella promozione dell’internazionalizzazione e nella divulgazione delle attività scientifiche e didattiche, anche attraverso accordi di collaborazione con università straniere. Nonché nel supporto tecnico-consulenziale alla gestione dei progetti di ricerca, con specifico riferimento alla documentazione e alle attività di rendicontazione finanziaria.

La certificazione è stata rilasciata da Dasa Rägister a seguito dell’audit di certificazione condotto l’11 dicembre 2025 dal dottor Nicola Ungherese, ed è il risultato di un percorso rigoroso, che ha coinvolto attivamente tutto il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, con il supporto esterno della dottoressa Lucia Bonechi, Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità

Fonte: Università di Pisa