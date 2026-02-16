Incidente sull’A1 a Rignano sull’Arno, camion invade carreggiata opposta

Cronaca Rignano sull'Arno
Mezzo pesante invade la corsia opposta in A1, traffico bloccato in entrambe direzioni. Intervento dei vigili del fuoco e autogru

Grave incidente stradale nella mattinata lungo l’Autostrada A1, nel territorio comunale di Rignano sull’Arno. Dalle ore 8:25 i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Figline Valdarno, sono impegnati nelle operazioni di soccorso al chilometro 311 in direzione sud, nel tratto compreso tra i caselli di Firenze Sud e Incisa-Reggello.

Secondo le prime informazioni, un mezzo pesante avrebbe invaso le corsie della carreggiata opposta, rendendo necessario un intervento complesso per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco ed è stata inviata anche un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest.

A causa dell’incidente il traffico risulta bloccato su entrambe le carreggiate, con forti disagi alla circolazione. La situazione è in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

