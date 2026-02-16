Incontro con Fulvio Grimaldi all'ex teatro di Gambassi

Venerdì 20 febbraio alle ore 21, presso la “Casa del Platano” (ex teatro) a Gambassi, continuano le analisi sulla guerra col giornalista e scrittore Fulvio Grimaldi.
L’evento è promosso da Lucidamente e Nea Polis, con il patrocinio del comune di Gambassi.
