L’Abc Solettificio Manetti chiude la pratica Cus Firenze 74-64

Tre su tre. Nella settimana segnata dal turno in frasettimanale, l’Abc Solettificio Manetti prosegue la corsa andando a prendersi il terzo acuto consecutivo a distanza ravvicinata. Dopo Certaldo e Prato Dragons, i ragazzi di Paolo Betti superano anche il Cus Firenze: 74-64 il finale al PalaBetti. Nonostante una partita non bellissima, ed una prima parte tutta di rincorsa, i gialloblu trovano conferme in primis nell’approccio alle difficoltà: sul -12 riescono infatti a reagire e a ribaltare l’inerzia, per poi amministrare con solidità un finale a senso unico. Un’Abc che, di partita in partita, sta trovando punti fermi e fiducia, oltre a mostrare un atteggiamento ben diverso rispetto alla prima parte di campionato.

Adesso, dunque, serve trovare continuità: a partire da sabato prossimo, 21 febbraio, quando alle 18:30 i gialloblu saranno attesi a Firenze sponda Pino.

LA CRONACA

Grande equilibrio negli scambi iniziali, con la schiacciata di Torrigiani che scrive 11-9 sul tabellone dopo cinque giri di lancette. La penetrazione di Kpadevi suggella un mini break di 0-5 per gli ospiti, che passano a condurre sull’11-14, ma Torrigiani fa ancora la voce grossa nel pitturato e tiene i gialloblu incollati. Il nuovo sorpasso castellano è dietro l’angolo ed arriva grazie ad un bel gioco da tre punti di Pedicone (16-14). Cinque punti di Berni allungano fino al 21-16, ma il Cus resta a contatto finché la tripla di Vienni impatta a quota 21 alla prima sirena.

Riboli e Andrei provano a ribaltare l’inerzia all’inizio della seconda frazione, ma Landi da tre punti tiene l’Abc in scia. La verve fiorentina, però, continua a sorprendere la difesa castellana, con Morchi che infila il +6 al 12′ (24-30). Sul -8, la tripla di Talluri cerca di dare la scossa ai suoi, ma i problemi più grossi restano nelle retrovie, con il Cus che punisce a ripetizione dalla lunga distanza e resta solido padrone del campo, toccando la doppia cifra di vantaggio al 18′ (31-43). Nell’ultimo giro di lancette, due ottimi recuperi difensivi gialloblu innescano altrettanto buone transizioni che dimezzano la forbice a metà gara: 39-45 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Abc cambia faccia ed alza la pressione in difesa, tornando a contatto con Pedicone e Torrigiani. Ci pensano poi due triple a distanza ravvicinata di Corbinelli a concretizzare finalmente la rimonta castellana: 51-51 al 27′. Il gioco spalle a canestro di Torrigiani ristabilisce il vantaggio locale, poi il solito Corbinelli, a fil di sirena, scrive 57-51 sul tabellone.

Mentre la difesa gialloblu fa gli straordinari, uno splendido assist di Pedicone scova Torrigiani per il +8 all’inizio della quarta frazione, preludio alla giocata di Mancini nel pitturato che vale la doppia cifra di vantaggio dopo due minuti di gioco (61-51). Firenze prova a tenere aperta la sfida tornando fino a -7, ma le triple di Corbinelli e Landi scavano il solco (72-58), così gli ultimi 120 secondi servono soltanto a fissare il finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – CUS FIRENZE 74-64

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 3, Ticciati, Corbinelli 13, Talluri 3, Berni 7, Torrigiani 17, Marchetti, Landi 11, Cantini, Mancini 11, Pedicone 9. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Cus Firenze: Morchi 3, Riboli 13, Martelli A. 3, Vienni 3, Mugnaini 8, Andrei 14, Kpadevi 9, Caccavale 8, Macaraig, Cappelli 3, Martelli P., Benducci. All. Frizzi. Ass. Staffi, Cambi.

Parziali: 21-21, 39-45 (18-24), 57-51 (18-6), 74-64 (17-13)

Arbitri: Lodovichi di Impruneta, Volpi di Cecina.