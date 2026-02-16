Lapi Group partecipa a 'M'Illumino di Meno' con l'ammorbidente fai da te

Quest’anno la campagna M'illumino di Meno, la “Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” è dedicata alla Scienza. E il Progetto Giovani Lapi Group, che già da alcuni anni aderisce all’iniziativa, non poteva che sposare con entusiasmo questa edizione, legando l’approccio scientifico ad uno dei core business del Gruppo: la chimica.

Il progetto di M’Illumino di Meno, promosso dal programma radiofonico Caterpillar, Rai Radio2 con Rai per il Sociale, che ricorre il 16 febbraio 2026, è un’occasione per lanciare un invito a compiere una serie di azioni positive che aiutano a risparmiare energia e impattare meno sull’ambiente.

Ogni anno Lapi Group promuove un gesto semplice, a volte simbolico, per accendere l’attenzione sul tema dell’ecosostenibilità, sul consumo responsabile e consapevole delle risorse energetiche.

Questo 16 febbraio è stata diffusa internamente l’idea di realizzare un ammorbidente fai da te a base di acido citrico e acqua. Una ricetta semplice, ecologica ed efficace che serve a lanciare un messaggio chiaro di efficientamento delle risorse facendo leva sulla chimica di base.

Meno imballaggi, ottimi risultati e meno spreco grazie a un semplice gesto.

In occasione della giornata di M’Illumino di Meno 2026 è stata regalata a tutti i 350 dipendenti una confezione di acido citrico da 500 gr (fornito dall'azienda del Gruppo che si occupa di chimica di base, Toscolapi) invitando a creare il proprio detersivo fatto in casa. La ricetta è semplice, basta diluire la sostanza in un certo quantitativo d’acqua e il gioco è fatto. Un piccolo suggerimento per come poter sostituire un’azione quotidiana in un gesto sostenibile.

