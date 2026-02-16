Lavori sulla rete idrica: sospensioni programmate a Castelfiorentino e Cerreto Guidi

Proseguono gli interventi di manutenzione sulla rete idrica nell’Empolese Valdelsa, con sospensioni programmate del servizio per lavori di ripristino e ammodernamento.

A Castelfiorentino, giovedì 19 febbraio dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle vie Allende, Calamandrei, Morandi, Pistelli (tratto tra via Pertini e via Allende) e Sant’Antonio (tratto tra via Calamandrei e via Bocci). Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati a esaurirsi rapidamente. In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a venerdì 20 febbraio, con le stesse modalità.

A Cerreto Guidi, i lavori inizialmente programmati per martedì 17 febbraio sono stati posticipati a mercoledì 18 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13, per problematiche tecniche. In tale giornata si sospenderà l’erogazione idrica nel capoluogo e nelle località Fornace, Gavonchi, Motta in Poggio, Poggio Tempesti, Ponzano, Pozzale e San Zio di Sotto, con possibili disagi anche nelle vie Cerretana, di Streda, Fondaccio e Gabbialla (Vinci) e in via del Turricchio (Fucecchio). Anche in questo caso si potranno verificare temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua.

Acque invita i cittadini a contattare il numero verde 800 983 389 per ulteriori informazioni o aggiornamenti e si scusa per i disagi temporanei derivanti dai lavori.

Notizie correlate