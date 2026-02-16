L’Use Computer Gros passa sul campo dell’Etrusca San Miniato: 65-86

Su un campo mai facile nel momento più difficile. L’Use Computer Gross che forse non ti aspetti ma nella quale speri si lascia alle spalle le tre sconfitte consecutive e dà un calcio alla iella passando in modo autoritario sul campo dell’Etrusca San Miniato. Finisce 65-86 per i biancorossi, un più 21 che è anche un regalo di San Valentino in ritardo, confezionato con tanto di fiocco sopra, per i tanti tifosi che sono sugli spalti a fare da rumorosa cornice ad un derby sempre sentito e che, per fortuna, da qualche tempo non è più un tabù. Sempre avanti, sempre attenti a non far accendere i rivali, sempre bravi sulla temutissima transizione avversaria, i biancorossi dimenticano tutori alla spalla, bendaggi e dita fasciate e, alla fine, mettono in saccoccia due punti che sono pesanti ed importanti. Guidati da un Tosti che detta legge nel pitturato, con un Ciano che continua a crescere di partita in partita, un Soviero da 12 assist ed un ritrovato Paluzzi, i biancorossi chiudono in crescendo fino al ricamo finale di Rosselli. Suo l’assist al bacio per Paluzzi che allenta le briglie della partita nel momento in cui c’è solo da volare al traguardo nel rettilineo finale.

I primi 8 punti biancorossi li firma Tosti, ora sfruttando i ‘confetti’ di Soviero, ora andando a prendersi il rimbalzo facendo valere tutta la prepotenza dei sui 210 centimetri. Paluzzi risponde presente a coach Valentino che lo lancia in quintetto e mette il 9-15. La mira dall’arco è imprecisa e c’è qualche errore di troppo in appoggio, ma al 10’ siamo 14-19. L’ottimo Ciano battezza la seconda frazione mentre Cravero si innervosisce e, dopo il terzo fallo, becca il quarto con un tecnico. Si comincia finalmente a segnare dall’arco con Cipriani (22-30) e, seppur si soffra un po’ a rimbalzo difensivo, la testa è sempre, saldamente avanti. A metà partita siamo 33-38. Due triple di Cipriani per ripartire di slancio e, dopo un timeout samminiatese, il vantaggio in doppia cifra è opera di Ciano: 37-49. C’è il terzo fallo di De Leone e la frazione la chiude Rosselli con un comodo appoggio: 50-62. Subito Ciano da tre per far capire che la Computer Gross non molla di un centimetro e, mentre San Miniato prova a rientrare con canestri frontali uno contro uno di Camara, Cipriani si fa perdonare un tecnico con la tripla del 60-69. Sul 63-69 l’Etrusca ha l’occasione di riaprirla ma, prima il ferro sulla bomba frontale di Capozio e poi un errore da sotto di Lovato, spengono il sogno di rientrare. Sakellariou fa un paio di viaggi in lunetta e, quando Rosselli pesca Paluzzi da sotto con un numero dei suoi, l’ala laziale mette il 65-73 che vale come il segnale. La chiude chi l’ha aperta, il solito Tosti che vola alto a prendersi un rimbalzo, segna, subisce il fallo e mette il 65-76. Da lì parziale di 0-10 e 65-86.

65-86

ETRUSCA SAN MINIATO

Ermelani 5, Zaccagna, Camara 11, Bellachioma 18, Mele 3, Scardigli 3, Capozio 5, Granchi 7, Baldares 3, Cravero, Lovato 10. All. Martelloni (ass. Menconi/Gori)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 18, Ramazzotti ne, Baldacci, Rosselli 7, Cipriani 15, Sakellariou 10, De Leone 2, Marini ne, Tosti 19, Soviero 1, Paluzzi 14, Regini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Marinaro di Cascina e Rossetti di Rosignano Marittimo

Parziali: 14-19, 33-38 (19-19), 50-62 (17-14), 65-86 (15-24)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa