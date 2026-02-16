Malinconico con Massimiliano Gallo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Attualità Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue la fortunata stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che si appresta ad ospitare “Malinconico-moderatamente felice”.

Prevista una doppia replica Giovedì 19 e Venerdì 20 Febbraio alle ore 21,00; sul palco Massimiliano Gallo che cura anche la regia.

Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso dalle vicende sgangherate e dalla vita sentimentale instabile, prende vita sul palcoscenico in uno spettacolo intimo e irresistibilmente comico. Massimiliano Gallo, già noto al grande pubblico, ha incarnato con un senso dell’umorismo geneticamente napoletano l’attitudine filosofica e rigorosamente autodidatta di Malinconico coniugando con leggerezza e musicalità l’indole di un uomo alle prese con le difficoltà del vivere.

Uno spettacolo che esplora con leggerezza e profondità i tre grandi ambiti della vita: lavoro, sentimenti e famiglia. Tra riflessioni caustiche e risate liberatorie, Malinconico ci racconta le sue incertezze, il suo disincanto e la sua ironia, svelando quanto le sue vicende siano simili alle nostre. Un viaggio teatrale essenziale e coinvolgente.

Da segnalare l’incontro con Massimiliano Gallo e la compagnia che Venerdì 20 febbraio alle ore 18,30 saranno a disposizione del pubblico del Teatro del Popolo. L’ingresso è libero.

 

La stagione di prosa del Teatro del Popolo proseguirà Giovedì 12 Marzo alle ore 21,00, con Paola Minaccioni in “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow””.

 

Giovedì 19 e Venerdì 20 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

 

MALINCONICO-Moderatamente felice

di Diego De Silva e Massimiliano Gallo

con Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito, Manuel Mazia

Regia: Massimiliano Gallo

Produzione: Diana Or.Is

 

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo  www.teatrocastelfiorentino.it

 

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
12 Febbraio 2026

Protezione Civile, via agli incontri nelle frazioni di Castelfiorentino su gestione rischi

Diffondere una cultura della prevenzione di fronte ai possibili scenari di rischio. Informare la popolazione su come comportarsi nei casi di emergenza. Ma anche essere pienamente consapevoli del funzionamento del [...]

Castelfiorentino
Attualità
11 Febbraio 2026

Un nuovo pulmino per 'Le Tre e Un Quarto' grazie alla donazione dell'associazione 'Neri-Ferramosca'

Si chiude un altro progetto per l'associazione Riccardo Neri&Alessio Ferramosca. Dopo la scorsa donazione con la quale è stato possibile l'acquisto della bici 'Veloplus' inaugurata a Castelfiorentino, è la volta [...]

Basket
Attualità
10 Febbraio 2026

Abc Castelfiorentino, tutti i risultati del vivaio gialloblu

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.   UNDER 19 GOLD Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Renato Gasperoni, che battono a [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina