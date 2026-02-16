Malinconico con Massimiliano Gallo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Prosegue la fortunata stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che si appresta ad ospitare “Malinconico-moderatamente felice”.
Prevista una doppia replica Giovedì 19 e Venerdì 20 Febbraio alle ore 21,00; sul palco Massimiliano Gallo che cura anche la regia.
Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso dalle vicende sgangherate e dalla vita sentimentale instabile, prende vita sul palcoscenico in uno spettacolo intimo e irresistibilmente comico. Massimiliano Gallo, già noto al grande pubblico, ha incarnato con un senso dell’umorismo geneticamente napoletano l’attitudine filosofica e rigorosamente autodidatta di Malinconico coniugando con leggerezza e musicalità l’indole di un uomo alle prese con le difficoltà del vivere.
Uno spettacolo che esplora con leggerezza e profondità i tre grandi ambiti della vita: lavoro, sentimenti e famiglia. Tra riflessioni caustiche e risate liberatorie, Malinconico ci racconta le sue incertezze, il suo disincanto e la sua ironia, svelando quanto le sue vicende siano simili alle nostre. Un viaggio teatrale essenziale e coinvolgente.
Da segnalare l’incontro con Massimiliano Gallo e la compagnia che Venerdì 20 febbraio alle ore 18,30 saranno a disposizione del pubblico del Teatro del Popolo. L’ingresso è libero.
La stagione di prosa del Teatro del Popolo proseguirà Giovedì 12 Marzo alle ore 21,00, con Paola Minaccioni in “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow””.
Giovedì 19 e Venerdì 20 Febbraio ore 21,00
Teatro del Popolo di Castelfiorentino
MALINCONICO-Moderatamente felice
di Diego De Silva e Massimiliano Gallo
con Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito, Manuel Mazia
Regia: Massimiliano Gallo
Produzione: Diana Or.Is
