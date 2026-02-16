Malinconico con Massimiliano Gallo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Prosegue la fortunata stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che si appresta ad ospitare “Malinconico-moderatamente felice”.

Prevista una doppia replica Giovedì 19 e Venerdì 20 Febbraio alle ore 21,00; sul palco Massimiliano Gallo che cura anche la regia.

Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso dalle vicende sgangherate e dalla vita sentimentale instabile, prende vita sul palcoscenico in uno spettacolo intimo e irresistibilmente comico. Massimiliano Gallo, già noto al grande pubblico, ha incarnato con un senso dell’umorismo geneticamente napoletano l’attitudine filosofica e rigorosamente autodidatta di Malinconico coniugando con leggerezza e musicalità l’indole di un uomo alle prese con le difficoltà del vivere.

Uno spettacolo che esplora con leggerezza e profondità i tre grandi ambiti della vita: lavoro, sentimenti e famiglia. Tra riflessioni caustiche e risate liberatorie, Malinconico ci racconta le sue incertezze, il suo disincanto e la sua ironia, svelando quanto le sue vicende siano simili alle nostre. Un viaggio teatrale essenziale e coinvolgente.

Da segnalare l’incontro con Massimiliano Gallo e la compagnia che Venerdì 20 febbraio alle ore 18,30 saranno a disposizione del pubblico del Teatro del Popolo. L’ingresso è libero.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo proseguirà Giovedì 12 Marzo alle ore 21,00, con Paola Minaccioni in “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow””.

Giovedì 19 e Venerdì 20 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

MALINCONICO-Moderatamente felice

di Diego De Silva e Massimiliano Gallo

con Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito, Manuel Mazia

Regia: Massimiliano Gallo

Produzione: Diana Or.Is

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

