Moni Ovadia a Empoli, al Circolo ARCI Monterappoli

Moni Ovadia presenterà il libro 'Essere ebrei dopo la distruzione di Gaza' di Peter Beinart
La Casa del Popolo/Circolo ARCI Monterappoli prosegue il programma di incontri ‘Libri in Circolo’, con particolare riguardo all’impegno per la Pace.
La prossima Domenica 22 febbraio, la mattina alle ore 10.30, avremmo il piacere di ospitare l’artista, importante intellettuale, MONI OVADIA.
Presenterà il libro ESSERE EBREI DOPO LA DISTRUZIONE DI GAZA di Peter Beinart (Baldini e Castoldi ed., 2025).
Dialogano con Moni Ovadia Alessandro Pannocchi (Circolo Arci Monterappoli) e Beatrice Cioni (comitato Empoli per la Pace).
Vorremmo anche, con questo incontro, contribuire a non far calare il sipario sulla gravissima tragedia del popolo palestinese che continua, nonostante un certo oscuramento dell’informazione.
Seguirà un pranzo per sostegno al Circolo Arci (prenotazioni al 370 3237710).
