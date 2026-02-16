Morte Celeste Pin, si è tenuta la sepoltura: le indagini proseguono

Cronaca Firenze
A Firenze nel cimitero di San Miniato si è tenuta la sepoltura di Celeste Pin, l'ex calciatore viola trovato privo di vita il 22 luglio 2025. Oltre alla famiglia, presenti alla cerimonia alcuni ex compagni di squadra.

L'inchiesta sulla morte dell'ex della Fiorentina, che ha comportato che la tumulazione sia avvenuta a quasi sette mesi di distanza dal decesso, non è ancora chiusa. Gli accertamenti medico legali non metterebbero in dubbio l'ipotesi del suicidio. Era stata la ex moglie, assistita dall'avvocato Mattia Alfano, a depositare un esposto sollevando dubbi sulle cause del decesso.

Le indagini sono prossime alla chiusura: la procura dovrà decidere se chiedere l'archiviazione del caso. L'ultima parola toccherà al giudice.

