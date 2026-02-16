È morto Federico Frusciante, il critico cinematografico e youtuber aveva 52 anni

È morto a causa di un malore improvviso Federico Frusciante, 52 anni, critico cinematografico e Youtuber di Pontedera residente a Livorno
È morto a causa di un malore improvviso Federico Frusciante, 52 anni, critico cinematografico e Youtuber nato a Pontedera e residente a Livorno.
"È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna", questo il messaggio apparso sui suoi canali social.
Frusciante noto noto per i suoi contenuti dedicati al cinema, tra recensioni, analisi di generi, consigli periodici e monografie su registi.
Ha partecipato a festival, scritto contributi su autori e collaborato con riviste di settore. Dal 1998 al 2022 è stato inoltre socio-proprietario della videoteca Videodrome di Livorno.
La salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedi 16 febbraio fino a martedi 17 febbraio alle ore 12.
