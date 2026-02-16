Inaugurata a Montespertoli la mostra fotografica '(d)istruzione a Gaza' di Dahman Eyad

Un racconto per immagini che mette al centro il valore universale dell’istruzione e la fragilità dei luoghi della cultura nei contesti di guerra. È stata inaugurata sabato 14 febbraio, presso la Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” di Montespertoli, la mostra fotografica “(d)istruzione a Gaza”, firmata dal fotografo, videomaker ed editor palestinese Dahman Eyad, membro del gruppo Tellers Production. All’apertura, avvenuta alla presenza del sindaco Alessio Mugnaini e della Giunta Comunale, hanno partecipato numerosi cittadini. L’esposizione resterà visitabile fino al 1° marzo 2026 e propone un percorso visivo intenso e documentato sulla distruzione dei luoghi dell’istruzione e della cultura nella Striscia di Gaza.

Attraverso i suoi scatti, Eyad testimonia la perdita di scuole, università e spazi educativi colpiti dai bombardamenti, restituendo con forza la frattura tra il diritto allo studio e una realtà segnata dalla devastazione.

“Ospitare questa mostra in un luogo pubblico come la biblioteca comunale – sottolinea il Sindaco Alessio Mugnaini – significa mettere in evidenza il contrasto tra ciò che noi possiamo vivere ogni giorno e la condizione drammatica di troppi bambini e giovani privati della possibilità di apprendere e crescere”.

Le fotografie non raccontano soltanto edifici distrutti, ma anche la scomparsa di spazi di cultura, di sogni e di futuro. Un viaggio visivo che invita a riflettere sul valore dell’educazione come bene essenziale e fondamento di ogni società. La mostra è aperta a tutti e sarà visitabile tutti i giorni fino al 1° marzo, negli orari di apertura della biblioteca.

La mostra fotografica è un progetto itinerante promosso da Docenti per Gaza, Pax Christi Italia e Movimento di Cooperazione Educativa (MCE).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa