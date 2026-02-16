Nuova apertura per la scuola di Marti: inaugurata nuova palestra e refettorio

Una nuova apertura per la scuola primaria di Marti. Dopo il ritorno tra i banchi a settembre 2024 adesso è il turno della palestra e del refettorio. Un intervento totale, per il secondo lotto, di circa 500 mila euro.

Se il primo lotto, infatti, ha riguardato sia la messa in sicurezza, sia l'adeguamento statico e sismico dell'intero immobile oltre alle opere di finitura necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica il prima possibile, il secondo ha avuto per oggetto le opere di completamento della palestra e del refettorio. Nello specifico i lavori svolti hanno riguardato: il ripristino della gronda, l’installazione di un motore elettrico per aperture a vasistas delle finestre nella palestra, nuovo impianto di riscaldamento, il ripristino delle finestre e del soffitto della palestra con il rivestimento delle travi e dei giunti, tramite posa di contro-soffitto anti-sfondellamento, antiurto da pallone e certificato REI. Infine, il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura, la sistemazione esterne delle rampe e il ripristino dei marciapiedi rotti. Dove prima c’erano gli ambulatori medici e una casa famiglia adesso c’è una palestra con doppi spogliatoi e doppi bagni e una sala mensa che può ospitare fino a 100 bambini contemporaneamente garantendo un ciclo unico di somministrazione. Questa mattina, lunedì 16 febbraio si è svolta l’inaugurazione insieme ai bambini e le bambine di tutte le classi, alla dirigente Alessandra Lupetti, alle insegnanti, ai tecnici degli uffici comunali e alle operatrici della ditta Camst che si occupano del servizio mensa.

«Uno dei primi impegni della nostra amministrazione – commenta la sindaca Linda Vanni – è stato proseguire con la riqualificazione e la messa in sicurezza completa della scuola di Marti. Ringrazio gli uffici comunali, la responsabile l’architetta Ilaria Bellini, e le ditte intervenute, chi ci lavora, i bambini, le bambine che la frequentano e le loro famiglie per la pazienza che hanno avuto in questi mesi. Si è trattato di lavori delicati che per un certo periodo si sono svolti durante l’attività didattica, creando qualche disagio. La vostra pazienza è stata ripagata dall’avere oggi una palestra e una sala mensa nuove, belle e sicure. Chiediamo ai bambini e alle bambine di avere cura di questi spazi. Sono già stati affidati i lavori di ripristino dell’area del resede sul retro, che in questi mesi è stato area di cantiere. Mentre, il prossimo passo, sarà finanziare con ulteriori risorse tutti i lavori che prevederanno la sistemazione esterna per il percorso di collegamento che c'è tra la scuola e il campino per donare alla frazione un'area esterna a servizio delle attività sportive».

La primaria di Marti, lo ricordiamo, era stata chiusa a settembre 2021 quando, a seguito delle verifiche sismiche, erano emerse delle criticità che non permettevano il proseguo dell’attività didattica. I lavori del primo lotto funzionale sono iniziati a giugno 2023, stimati da progetto esecutivo per importo di 905.914 euro, di cui 400 mila euro di contributo regionale assegnati per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico. A settembre 2024 i bambini sono tornati in classe. Poi i lavori del secondo lotto.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa