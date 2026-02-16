at- autolinee toscane informa che due corse del proprio servizio di trasporto pubblico su gomma sono dovute saltare a causa del blocco prodotto da auto in sosta vietata presso la rotonda Massart a Cisanello, Pisa.

Purtroppo, non è la prima volta che i bus at vengono bloccati da autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta in questa area. In meno di un mese si sono già registrati ben 8 episodi di interruzione del servizio di trasporto pubblico per le stesse ragioni (auto parcheggiate in divieto di sosta che bloccano la manovra degli autobus at) e sempre nella medesima zona.

Oggi, 16 febbraio 2026, il blocco (si veda foto) è accaduto vero le ore 12,10. Il proprietario dell’autoveicolo ha rimosso l’auto prima dell’intervento della polizia municipale che, avvisata, stava prontamente intervenendo. Il blocco del servizio ha comunque comportato la necessità di far saltare le corse bus della Linea 1+ delle ore 12,12 e 12,54.

Anche in questo caso, come anche nei casi precedenti at-autolinee toscane ha dato mandato al proprio ufficio legale di agire nei confronti del proprietario dell’autoveicolo che, parcheggiato in divieto di sosta, ha causato questi disservizi.

Fonte: AT - Ufficio stampa