Pisa premia Francesco Maestrelli: "Esempio per i giovani"

Si è svolta questa mattina in sala Baleari a Palazzo Gambacorti, la premiazione del tennista pisano Francesco Maestrelli.

Alla presenza del Sindaco, Michele Conti, dell’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, l’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio con una targa di riconoscimento con la scritta “Melbourne chiama … Pisa risponde! Il primo pisano agli Australian Open, con riconoscenza e orgoglio”.

«Al torneo degli Australian Open abbiamo tifato tutti per te - ha dichiarato il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Hai portato alto il nome dell'Italia e della città di Pisa e per questo ti ringraziamo e siamo orgogliosi dei tuoi risultati. Risultati che sono sicuramente frutto di un grande sacrificio tuo e della tua famiglia che ti sostiene. Il tuo grande impegno, la tua determinazione e dedizione per il tennis ti hanno portato già lontano e siamo sicuri che ci farai sognare ancora. La nostra città ha voluto stamani darti questo riconoscimento per ringraziarti del tuo impegno nel tenere alta la bandiera pisana nel mondo. La nostra Amministrazione da tanti anni sta lavorando per promuovere lo sport, in tutte le sue discipline, perché siamo convinti che lo sport sia una pratica fondamentale per tutti i giovani. Solo pochi riescono a diventare campioni, ma quello che conta è che con la pratica sportiva tutti imparano e sperimentano il rispetto delle regole, il valore dell'impegno, la soddisfazione di seguire le proprie passioni: esperienze formative preziose che poi ciascuno porta nella vita professionale da adulto e nella vita di tutti i giorni».

«Il tennis italiano sta vivendo un grande momento di popolarità a livello mondiale; è uno sport dove emergere è complicatissimo, con una forte concorrenza e una competizione altissima e noi abbiamo la fortuna di avere un pisano che è riuscito a primeggiare e a battersi con onore anche contro un campione come Novak Djoković - ha detto l’assessore allo sport Frida Scarpa –. Siamo quindi veramente orgogliosi di avere avuto il primo pisano agli Australian Open del gennaio scorso e ci auguriamo che ben presto possa darci altre soddisfazioni. Maestrelli rappresenta veramente uno stimolo e un’ispirazione per tutti i giovani. È un ragazzo che ha portato avanti con tanti anni di sacrifici l’attività sportiva e contestualmente quella di studio universitaria. Quindi per noi questa premiazione è un messaggio di positività dei valori dello sport che lanciamo a tutta la nostra comunità sulla scia delle belle storie di sport e sacrifici che ci arrivano dalle olimpiadi invernali».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa